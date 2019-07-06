مصرع ثلاثيني وزوجته و3 أطفال اختناقا بالرياض

الرياض - الوئام:

لقي مواطن ثلاثيني، وزوجته، وأطفالهما الثلاثة، مصرعهم، مساء أمس، اختناقًا، بسبب انفجار “كمبروسر المكيف”، أثناء نومهم بمنزلهم بحي الفيصلية بالرياض.

وتسبب دخان كثيف انبعث من المكيف في اختناقهم جميعًا، رغم محاولات الجيران وشباب المنطقة إنقاذهم، قبل وصول الدفاع المدني.

فيما قال عبدالرحمن، وهو صديق المتوفى محمد شراحيلي: إن محمد كان يعمل حارس أمن، وأضاف، أن محمد، 32 عامًا، وزوجته، 27 عامًا، وأبناءه عذاري، 5 سنوات، وعبادي 3 سنوات، وعلي عام ونصف، كانوا نائمين مساء الجمعة عندما انفجر كمبروسر المكيف، ونتج عنه دخان كثيف أدى إلى اختناقهم جميعًا.

وأوضح عبدالرحمن، أنَّ شباب المنطقة قاموا عند رؤيتهم الدخان بالاتصال بشقيق شراحيلي، الذي حاول مع الموجودين فتح الباب حتى يصل الدفاع المدني، إلا أنهم لم يستطيعوا فتحه.

وبين أنه عندما حضر الدفاع المدني والهلال الأحمر، كان محمد يتنفس ببطء وتوفي لاحقًا، بينما تم إخراج زوجته وأطفاله متوفين.