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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي رئيس مجلس المفتين في روسيا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي رئيس مجلس المفتين في روسيا
weam.co/599261
واس- الوئام

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قبل مغادرته, رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين، الذي أطلعه على أوضاع المسلمين في عموم البلاد، وسبل التعايش الذي يحظى به المجتمع الروسي بين كافة الأديان.

ورحب الشيخ عين الدين، بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العاصمة الروسية موسكو، وهو أول أمين عام للمنظمة يزور روسيا، واعتبرها مكسبًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة وبلاده، منوهًا بالدور والجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي حول العالم.

من جهته، قال العثيمين خلال اللقاء إن المنظمة تؤكد دومًا على دور المسلمين في خدمة بلدانهم، والعمل لما فيه مصلحتها ورفعة شأنها، كما شدد على أن الإرهاب مرفوض من كل الأديان وأن على الجميع السعي دومًا لمكافحته ونبذه.

وأكد أن المنظمة مستعدة لعمل برامج متنوعة داخل المجتمع الروسي للتعريف بسماحة ورسالة الدين الإسلامي المعتدل الصافي، والرافض للتطرف والعنف أياً كان مصدره.

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