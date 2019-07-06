وافد يستغل منصبه بمنشأة ويفصل 30 سعوديا.. و”العمل” تتدخل لإنصاف مواطنيها

متابعات- الوئام

تدخل فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، لإنصاف 30 سعوديًا وإعادتهم لعملهم بإحدى المنشآت، بعد أن استغل وافد منصبه وأنهى خدماتهم، وأنهت الوزارة إجراءات خروج الوافد من العمل وتعيين أحد أبناء الوطن بدلًا منه.

في التفاصيل، أقدم وافد بإحدى المنشآت بالمنطقة الشرقية وتحديدًا في محافظة الخبر على إنهاء عمل 30 سعوديًا مستغلًا منصبه في إدارة الموارد البشرية بالشركة، مخالفًا بذلك نظام العمل الذي يحظر على غير السعوديين العمل في إداراة الموارد البشرية.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، إنه نتيجة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القضية تم التأكد من اسم المنشأة ومقرها حيث اتضح بأنها في محافظة الخبر، وتمت زيارة المنشأة من قبل مكتب عمل الخبر والتعامل معها وفق أنظمة ولوائح نظام العمل، وتبين أن الشركة خالفت الأنظمة وقامت بتوظيف غير سعودي في وظيفة مقصورة على السعوديين، مما مكنه من استغلال موقعه والسعي للاستغناء عن عدد من الموظفين السعوديين بشكل غير نظامي.

وأضاف أن مكتب عمل الخبر ضبط مخالفات عدة أثناء الزيارة تجاوز مبلغها ما يقارب 420 ألف ريال، حيث عمل المختصون بمعالجة وضع السعوديين الذين أوشكت الشركة على فصلهم وإعادتهم لعملهم، وتم فتح دعوى لدى إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الخبر للنظر في دعوى أحد الموظفين الذين تم إنهاء عقده لتنتهي الدعوى بتصفية حقوقه ومستحقاته بمبلغ 490 ألف ريال، وكذلك تم عمل خروج نهائي للوافد الذي يعمل في إدارة الموارد البشرية، وتعيين أحد أبناء الوطن في الوظيفة، ولا تزال إدارة مكتب عمل الخبر تعمل على متابعة وضع المنشأة لحين تصحيح جميع ما لديهم من مخالفات لأنظمة ولوائح العمل.