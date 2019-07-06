الانتهاء من 91% من أعمال تطوير مسلخ العكيشي في مكة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، مكة المكرمة الانتهاء من 91% من أعمال مشروع تطوير مسلخ العكيشية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 39 ألف رأس في اليوم.

وتعكف الأمانة منذُ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج؛ حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة؛ لرفع طاقتها الاستيعابية، وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وفقا للأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وقال إن جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

والعكيشية من المسالخ المطورة بمكة؛ حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس، ومسلخ حدا 30 ألف رأس يوميًّا، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس يوميًّا.