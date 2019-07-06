“الحج والعمرة” تنتهي من تدريب منسوبيها والعاملين الموسميين استعدادًا لحج 1440

أكملت وزارة الحج والعمرة ضمن جهودها للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن “الحج” تدرب منسوبيها استعداداً للعمل الموسمي.

وقدمت الإدارة العامة للموارد البشرية يوم الأربعاء الموافق 30/10/1440، دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج ١٤٤٠هـ، حملت عنوان “كيف أكون قدوة واصنع التغيير”، ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، بمقر غرفتي مكة المكرمة وجدة.

وسلطت الدورة التي أقيمت على مدار يومين الضوء على دور الوزارة، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان، وعظم المكان، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهته أبان المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة-أيدها الله-،

مبيناً أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم واثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين .

كما قدم خلال الدورة في مكة المكرمة الاستاذ عبدالعزيز الحازمي من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة نبذة تعريفية للمشاركين في الدورة عن الوزارة وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة ، واستعرض الدكتور فهد الأحمدي والأستاذ صفر العفيفي من معهد التوثيق الوطني للتدريب، أخلاقيات العمل وفن التواصل وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها، فيما تطرق الأستاذ ناصر القرشي من وزارة الحج والعمرة للتأهيل العملي للمتدربين في شؤون الحج، كيفية مراقبة الخدمات المقدمة للحجاج والعمل على تجويدها.

حضر فعاليات الدورة مستشار تطوير الموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة وممثلي القطاعات والجهات العاملة في حج هذا العام.