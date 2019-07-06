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بعد تعديل مصفوفة الدعم

“الإسكان” تدعو مستفيدي “سكني” المسجلين في قوائمها إلى التعرف على دعم قروضهم العقارية

“الإسكان” تدعو مستفيدي “سكني” المسجلين في قوائمها إلى التعرف على دعم قروضهم العقارية
weam.co/599304

دعت وزارة الإسكان المستفيدين من برنامج “سكني” المسجلين في قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري -ممن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال- بعد تعديل مصفوفة الدعم، إلى التعرف على دعم قروضهم العقارية.

 

ونشرت الوزارة عبر تغريدة على “تويتر”، رابط حاسبة الدعم السكني وهي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري.وقيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزمات المالية الأخرى على المستفيد وستيم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.

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