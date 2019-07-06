وفاة أسرة بكاملها بسبب حريق “كومبيرسور مكيف” بالرياض

في حادث مأساوي ،وقع اليوم، في حي من أحياء الرياض لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد هم الأب و الأم و 3 أبناء مصرعها إثر حريق تسبب فيه انفجار “كومبيروسور” مكيف في شقتهم السكنية ، ليترك الحريق الجدران و المنزل دون أهله .

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بإن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامه للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغا مساء اليوم الجمعه من أحد المواطنين يفيد بمشاهدة أدخنه كثيفه من أحد المنازل بحي الفيصليه و على الفور انتقلت فرق الدفاع المدني و الهلال الاحمر الخدمات المسانده لموقع الحادث حيث اتضح انه حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونه من ثلاث ادوار و قد تسببة طبيعة الأثاث المحترق في إحدى غرف المنزل الى سرعة تشبع الموقع بالأدخنة الكثيفة حيث اخرجة الفرق المتواجدين وعددهم خمسة أشخاص ( رجل و امرأة و ثلاثة أطفال ) وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة ليتم نقلهم فورا للمستشفى حيث أعلن وفاتهم من قبل الفرق الطبيه وقد تم احالة الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال اجراءات التحقيق .

بينما أعلن الدفاع المدني عن أسفه لوقوع الحادث المفجع، ومؤكدة أنه كان من الإمكان التقليل من مثل هذه الحوادث او التقليل من خسائرها الفادحة بوجود كاشف الدخان بالمنزل و منع مسببات الحريق عن الأطفال و التأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية وخلو ممرات الهروب من ي مواد قابلة للأحتراق .

كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلين الله لهم المغفره والرحمه وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.