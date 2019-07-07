إصابة خمسة جنود “إسرائيليين” في عملية دهس اعتقل منفذها الفلسطيني

الضفة الغربية - الوئام:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن خمسة جنود إسرائيليين جرحوا مساء السبت، في عملية دهس اعتقل منفذها الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الاحتلال إن الجنود كانوا “متمركزين على جانب الطريق قرب بلدة حزما الفلسطينية في إطار “نشاط عملياتي” مساء السبت عندما اصطدمت مركبة الفلسطيني بهم.

وأضاف أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح متوسطة الخطورة بينما وصفت إصابة الإثنين الآخرين بالطفيفة.

وأشار البيان إلى أن السائق الفلسطيني ووالده أعتقلا عند الحاجز الواقع في شمال شرق القدس المحتلة. ويفصل هذا الحاجز قرية حزما عن القدس الشرقية والمدينة المقدسة عن الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان “هجوما بسيارة” وليس حادثا عرضيا.

وتقتحم القوات الإسرائيلية بانتظام الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتسبب باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

ونفذ الفلسطينيون هجمات متقطعة بالمركبات والسلاح الأبيض والبنادق ضد الجنود الإسرائيليين في الأراضي التي احتلهتا إسرائيل عام 1967.