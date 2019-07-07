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الرئاسة الفرنسية تستنكر انتهاك إيران لالتزاماتها النووية

الرئاسة الفرنسية تستنكر انتهاك إيران لالتزاماتها النووية
weam.co/599332

أبلغ مسؤول بالرئاسة الفرنسية رويترز بأن الرئيس إيمانويل ماكرون استنكر اليوم الأحد قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق  لنووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال إنها “انتهاك” للاتفاق.

وقال المسؤول أن الرئاسة الفرنسية أكدت مجددا على الموعد النهائي الذي ينقضي في 15 يوليو تموز لاستئناف الحوار بين الأطراف.

ولم يخض المسؤول في تفاصيل ما سيحدث عقب ذلك الموعد.

وعبرت إيران في وقت سابق اليوم عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية في تحد أكبر للجهود الأمريكية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجددا على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

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