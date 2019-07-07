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شمال شرق البلاد

نيجيريا: 5 جنود قتلى في هجمات لجماعة بوكوحرام الإرهابية

نيجيريا: 5 جنود قتلى في هجمات لجماعة بوكوحرام الإرهابية
weam.co/599344
وكالات - الوئام:

أبلغت مصادر رويترز اليوم الأحد بأن جماعة بوكو حرام الإرهابية نصبت كمينا لجنود نيجيريين في شمال شرق البلاد فقتلت ما لا يقل عن خمسة جنود وأصابت أكثر من 12.

وذكرت المصادر أن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل فقد عدد من الجنود بعد الهجوم الذي وقع يوم الخميس في دامبوا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وقالت المصادر إن الجنود ذهبوا إلى المنطقة لإزالة معسكر لبوكو حرام لكن الجماعة نصبت كمينا لهم.

وقتل متشددو بوكو حرام الآلاف وشردوا الملايين في نيجيريا خلال تمردهم على الحكومة منذ عشر سنوات.

وأكد البريجادير جنرال بولاما بيو حدوث مواجهة بين القوات وبوكو حرام لكنه قال إنه “لا توجد خسائر في صفوف القوات”.

وذكرت ثلاثة مصادر عسكرية وثلاثة مقاتلين يعملون مع جماعة حراسة محلية إنه جرى انتشال خمس جثث وإن 16 مقاتلا، بينهم 14 جنديا ومدنيان، أصيبوا.

وقالت المصادر إن عددا من الجنود لا يزالون مفقودين.

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