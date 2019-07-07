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حقوق الإنسان: 6 حالات تستوجب عدم الحبس التنفيذي للمدينين

حقوق الإنسان: 6 حالات تستوجب عدم الحبس التنفيذي للمدينين
weam.co/599349
الرياض - الوئام:

أوضحت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الحالات التالية:

– إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

– إذا قـدم كفالـة مصرفيـة، أو قـدم كفيـلا مليئـا، أو كفالة عينية تعادل الدين.

– إذا ثبت إعساره، وفقا لأحكام هذا النظام.

– إذا كان من أصـول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

– إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابتـه بمرض لا يتحمل معه الحبس.

– إذا كانـت امرأة حامـلا، أو كان لها طفل لـم يتجـاوز الثانية من عمره.

وبينت الهيئة أنه ينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

 

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