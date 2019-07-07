إتلاف 8 أطنان مواد غذائية غير صالحة بمكة

واس - الوئام:

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة معملاً عشوائياً مخالفاً بحي المعابدة بمكة، يُستخدم لتحضير وإعداد وتخزين بعض المواد الغذائية تفتقر لأدنى الإشتراطات الصحية، وقامت الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ وبلدية المعابدة الفرعية بضبط المعمل المخالف، وجرت مصادرة وإتلاف ثمانية أطنان من المواد الغذائية التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

من جهة أُخرى قامت بلدية العزيزية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بإزالة الحواجز الحديدية والكتل الإسمنتية بالشوارع والطرق، التي تؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية، كما أزالت بلدية العزيزية 13 حاوية لجمع الملابس المستعملة والمنتشرة بصورة عشوائية ومخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، حيث يقتصر وجود هذه الحاويات على فروع الجمعيات الخيرية فقط.

كما صادرت بلدية الشوقية الفرعية ٢٥ رأساً من الأغنام التي اتضح عليها علامات المرض، بجوار مسلخ الكعكية بمكة المكرمة، حيث يتم عرضها للبيع من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل.

وتأتي الحملة ضمن إطار جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.