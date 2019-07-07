رغم الحديث عن رغبته بالرحيل.. بوغبا ضمن تشكيلة يونايتد لجولته التحضيرية

الوئام - وكالات:

تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنكليزية لجولته التحضيرية استعدادا لانطلاق الموسم الكروي، اسم النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا رغم الحديث عن رغبته بترك “الشياطين الحمر”.

وذكرت تقارير سابقة أن بوغبا قد يرفض الانضمام الى الفريق في تحضيراته للموسم المقبل، بعدما أعرب عن رغبته بالرحيل عن “أولد ترافورد” وسط اهتمام جدي من فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

وغاب بوغبا الذي عزز فرضية رحيله عن يونايتد بقوله، في يونيو، إن: “الآن هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد”، عن الحصص التمرينية التي خاضها الفريق هذا الأسبوع لكن بإذن من مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير.

والتحق بطل العالم بالتمارين الأحد ثم ورد اسمه في التشكيلة التي أعلنها يونايتد على موقعه الرسمي للمشاركة في جولته التحضيرية التي تبدأ في أستراليا قبل الانتقال الى سنغافورة والصين.

وعانى بوغبا منذ عودته الى يونايتد من يوفنتوس في 2016 بسبب علاقته المتوترة مع المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ترك الفريق في أكتوبر الماضي بسبب النتائج التي تحسنت كثيرا في الأشهر الأولى مع سولسكاير، قبل أن تدهور مجددا في الأشهر الأخيرة من الموسم ما تسبب بتراجع “الشياطين الحمر” الى المركز السادس وغيابهم عن دوري أبطال أوروبا مجددا.

وفي حديث لصحيفة “ذي تايمز” الأسبوع الماضي، كشف وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، أنه أعلم يونايتد بنوايا موكله الذي يبحث عن فريق آخر، ولم يقدم أي ضمانات للنادي بأن اللاعب الفرنسي سيكون معه في جولته التحضيرية.

وقال رايولا “الجميع يعلم بشأن رغبة بول بالانتقال. نحن في صدد ذلك. الجميع يعلم ما هي مشاعر بول”.

كما ضمت تشكيلة الـ28 لاعبا المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو المرشح أيضا للانتقال الى إنتر ميلان الإيطالي، والوافدين الجديدين آرون وان-بيساكا (كريستال بالاس) والويلزي دانيال جيمس (سوانسي سيتي).

وفي المقابل، غاب الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز الذي أصيب السبت خلال مباراة المركز الثالث لبطولة كوبا أميركا ضد الأرجنتين (1-2)، علما بأنه لم يكن من الممكن له التواجد مع الفريق في جولته حتى لو لم يتعرض للاصابة، بسبب الارهاق الذي يعاني منه جراء مشاركته مع بلاده في البطولة التي خاضتها في البرازيل.

ويفتتح يونايتد موسمه الرسمي في 11 أغسطس حين يستضيف غريمه تشلسي اللندني في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.