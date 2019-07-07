براءة اختراع أمريكية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في تقنيات النانو للدكتور القثامي

الرياض- الوئام- حجب العصيمي

في إنجاز وطني جديد، حصلت مدينه الملك عبدالعزيز الطبية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تسجيل الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي، رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام كمخترع سعودي أساسي ووحيد بنسبة 100%؜.

ويتعلق الاختراع بماده (بوليمر) مصنوع من جزيئات النانو للاستخدام كدلائل عن حجم ومكان الأورام السرطانيه أثناء العلاج الإشعاعي والجراحة الإشعاعية وأيضا العلاج بالمواد المشعة، كما يستخدم في أغراض جراحية لإبعاد الأنسجة السليمة عن الأورام.

وتحتوي براءة الاختراع على تسعه عشر حق فكري وتستخدم مع أحدث التقنيات الإشعاعية من أشعة مغناطيسة ومقطعية ونووية.

ويعتبر الاختراع نقلة نوعية غير مسبوقة في علاج الأورام لما فيه من أثر مباشر على زيادة دقة استهداف الأورام بشكل عالي وأيضا تخفيف الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج ويتميز بإنخفاض تكاليف التصنيع وتدني مستوى الآثار المصاحبة لزراعه المادة في جسم الإنسان والتي بالإمكان حقنها عن طريقة إبره لا يزيد قطرها على المستخدمة لحقن مادة الإنسولين عند مرضى السكري.