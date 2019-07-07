لماذا يغيب صلاح عن الجولة التحضيرية في ليفربول

لندن - الوئام:

كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية أن النادي سيمنح اللاعب المصري محمد صلاح، الذي خاض 4 مباريات مع منتخب مصر خلال مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، قبل توديعها، مساء أمس السبت، على يد جنوب أفريقيا، فترة راحة أطول، خاصة مع إنهاء اللاعب لدوري الأبطال مع الفريق في الأول من يونيو، قبل المشاركة بعدها بأيام مع منتخب مصر.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيغيب بذلك عن 6 مباريات ودية للريدز خلال المعسكر الإعدادي، متضمنة جولة الفريق كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيعني ذلك غياب صلاح عن مواجهات ليفربول أمام ترانمير روفيرز، وبرادفورد سيتي في إنجلترا، وبروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتينج لشبونة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نابولي في إدنبره بإسكتلندا.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب في الفترة الأخيرة من المعسكر الإعدادي، والذي سيقام في فرنسا، والذي سيتخلله مواجهة بين الفريق ونادي ليون في مدينة جينيف السويسرية.