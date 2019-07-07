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بمشاركة جامعات وهيئات

“هدف” يطلق برنامج المخيم الالكتروني لتزويد أفراد المجتمع بمهارات سوق العمل

“هدف” يطلق برنامج المخيم الالكتروني لتزويد أفراد المجتمع بمهارات سوق العمل
weam.co/599372
الرياض - الوئام:

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