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“أمانة عسير” تزيل أكثر من 850 ألف متر مربع من التعديات

“أمانة عسير” تزيل أكثر من 850 ألف متر مربع من التعديات
weam.co/599374
واس- الوئام

نفذت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها مؤخراً, أعمال إزالة لتعديات ومبانٍ عشوائية غير مرخصة شيدت على أراضٍ تتجاوز مساحتها 850 ألف متر مربع في نحو 15 موقعاً بالمنطقة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قد اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فورا، وذلك بعدما قامت بإشعار المخالفين بضرورة إخلاء المواقع، وشرعت فور انتهاء المهلة بإزالة التعديات.

وأشار إلى أن التعديات شملت إقامة مباني مخالفة وأحواش غير نظامية وغيرها من التجاوزات التي تضر بسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بها, لافتاً إلى أن أعمال إزالة التعديات استغرقت قرابة 30 يوما، وأسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير في أعمال الإزالة.

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