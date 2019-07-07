طيران أديل السعودية تختار طائرات إيرباص بدلا من بوينج ماكس

الرياض - الوئام:

تعتزم شركة الطيران الاقتصاديالسعودية طيران أديل عدم المضي قدما في طلبية أولية بقيمة 5.9 مليار دولار لشراء طائرات من طراز 737 ماكس من بوينج، واختارت بدلا منها أسطولا من طائرات ايرباص طراز ايه320.

وبدأت شركة طيران أديل إعادة النظر في تعهدها بخصوص طلبية طائرات بوينج بعد تحطم طائرتين من طراز ماكس في إثيوبيا في مارس وفي إندونيسيا في أكتوبر.

وأسفرت الكارثتان عن مقتل 346 شخصا في المجمل، مما أثار موجة عالمية من وقف تشغيل الطائرة وأفقد بوينج المليارات من قيمتها السوقية.

وذكرت شركة الطيران الاقتصادي في بيان اليوم أنها ستتسلم 30 طائرة من طراز ايه320-نيو طلبتها شركتها الأم، الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة، في معرض باريس للطيران في يونيو.

وتابعت أن الطلبية ستفضي إلى أن طيران أديل ستشغل أسطولا يتألف بالكامل من طائرات ايرباص ايه320.

وستبدأ طيران أديل، التي تشغل طائرات ايه320 مستأجرة منذ إطلاقها في سبتمبر أيلول 2017، في تسلم طائرات ايرباص الجديدة من 2021.

وقال متحدث باسم بوينج في “نعلم أن طيران أديل لن تكمل تعهدها بخصوص 737 ماكس في الوقت الراهن، في ضوء متطلبات الجدول الزمني

لشركة الطيران”.

وكانت طيران أديل قد وقعت في ديسمبر كانون الأول التزاما بخصوص شراء 30 طائرة 737 ماكس، مفضلة إياها على ايه320-نيو.

وبحسب بوينج، فإن قيمة الطلبية المبدئية التي شملت خيارات شراء 20 طائرة ماكس إضافية تبلغ 5.9 مليار دولار بالأسعار المعلنة.