“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8811.11 نقطة

واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 35.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8811.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 89 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 74 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت الجنوب, أسمنت العربية, أسمنت ينبع, البابطين, وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكوين, اللجين, المراعي, بدجت السعودية, والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.89 % و 3.34%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, إعمار، الإنماء, الراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, سابك, الإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 84.10 نقطة ليقفل عند مستوى 3939.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 ألف سهم تقاسمتها 907 صفقات.