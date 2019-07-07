الخارجية الألمانية: نحن قلقون بشدة من إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم

برلين - الوئام:

أعرب مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم، عن قلق بلاده الشديد إزاء إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم.

و حثت ألمانيا، إيران، على التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووي، وذلك بعد أن أعلنت طهران عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذي يسمح به الاتفاق.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية “يساورنا قلق بالغ من إعلان إيران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح

به وهو 3.67%”.

وتابع “نحث إيران بشدة على وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والعدول عنها”.

وأضاف أن ألمانيا على اتصال مع بريطانيا وفرنسا، المشاركتين الأوروبيتين الأخريين في الاتفاق النووي، لتحديد الخطوات التالية.