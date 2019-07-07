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إزالة تعديات بمساحة (7.500) م2 بحي النورية الشرقية بمكة

إزالة تعديات بمساحة (7.500) م2 بحي النورية الشرقية بمكة
weam.co/599400
مكة- الوئام- محمد السويهري

أزالت بلدية العمرة الفرعية، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري (9) أراضيٍ مسورة وإحداثات غير نظامية في حي النورية الشرقية – بمكة المكرمة – داخل النطاق العمراني، بمساحة إجمالية بلغت (7.500) م2، وتم إزالتها إزالة كُلية بمشاركة الجهات الأمنية، بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من مُلكية المواقع وعدم نظامية البناء فيها.

تأتي هذه الإزالة ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المُستمرة للمحافظة على الممتلكات العامة والحد من التجاوزات غير النظامية، انطلاقًا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والمرافق الحكومية، وتنفيذ الأنظمة والتعليمات بحزم لإزالة أي تعديات، و تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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