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الاتحاد الأوروبي يحث إيران على الكف عن اتخاذ إجراءات تقوض الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يحث إيران على الكف عن اتخاذ إجراءات تقوض الاتفاق النووي
weam.co/599412
وكالات- الوئام

حث الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأحد، على وقف التصرفات التي تقوض الاتفاق النووي لعام 2015، قائلًا إنه على اتصال بالأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وقد يؤسس لجنة مشتركة لبحث القضية.

وقالت مايا كوتشيانيتش المتحدثة باسم فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان: “نحن قلقون بشدة من إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المنصوص عليه عند 3.67”.

وأضافت: “نحث إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي لا تتماشي مع التزاماتها والعدول عنها.. نحن على اتصال بالأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فيما يتعلق بالخطوات التالية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك (تشكيل) لجنة مشتركة”.

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