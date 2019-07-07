استفتاء أمريكي: كيف لدويلة راعية للإرهاب مثل قطر التوسط بين الولايات المتحدة وإيران؟

الوئام - متابعات

أجرى (We the People)، واحد من أكبر مواقع الاستفتاءات الأمريكية، استفتاء لجمع توقيعات لرفض ما أُعلن عن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتوسط بين واشنطن وطهران لمحاولة حل النزاع القائم.

وتساءل الاستفتاء، كيف لدويلة راعية وممولة للإرهاب في المنطقة والعالم مثل قطر التوسط في أزمة شديدة الخطورة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟.

وقال الاستفتاء، رغم أن محاولة قطر للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران مجرد حبر على ورق، ولكن لا يكمن غض الطرف عنها.

وأضاف أن الدولة الخليجية الصغيرة، المعروفة بتمويل المنظمات الإرهابية، زودت حماس بأكثر من 1.1 مليار دولار بين عامي 2012 و 2018، إضافة إلى أنها عززت علاقاتها مع حزب الله وفي لبنان وشاركت مع الإرهابيين مثل داعش وجبهة النصرة في سوريا.

تملك قطر ولاءها لإيران ومولت 425 مليون دولار لميليشياتها. إن وجود قاعدة العريض الجوية في قطر يشكل خطرا على الولايات المتحدة ، لأن المعلومات العسكرية للقوات الأمريكية يتم نقلها إلى إيران.

في ظل هذه الظروف، لا يبدو أن قطر هي الوسيط المناسب لمثل هذه النزاعات الحساسة مثل الولايات المتحدة وإيران، وفقا للاستفتاء الأمريكي.

رفض الشارع الأمريكي

وفي تصريحات صحفية أكد السياسي الجمهوري، كين بلاكويل، رفض الشارع الأمريكي للممارسات الإجرامية لتنظيم الحمدين، وذلك تعليقًا على زيارة تميم بن حمد إلى واشنطن والمقرر لها 9 يوليو الجارى.

وقال السياسى الأمريكي إنه سيتم النظر إلى قطر دوليًا على أنها الممول الرئيسي للمنظمات الإرهابية، مثل جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية وثقت الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة الإخوان عندما كان مؤيدوها يحكمون مصر.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة، ويليام جرانت، إن زيارة تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، زيارة كبيرة ومهمة.