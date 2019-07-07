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مصعب الرويجح - الوئام

فيتوريا يجتمع باللاعبين وسط غياب الإدارة وحمدالله

فيتوريا يجتمع باللاعبين وسط غياب الإدارة وحمدالله
weam.co/599443

بدأ الفريق الأول بنادي النصر تدريباته مساء اليوم، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد نهاية الإجازة التي منحها المدرب للاعبين بعد حصول الفريق على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسخته الاستثنائية.
ورحب فيتوريا في بداية الحصة التدريبية باللاعب صالح آل عباس والذي انضم مؤخراً للنصر بعد المستويات المميزة مع فريقه السابق نجران، في حين أكد المدرب على المرحلة المقبلة وأهميتها حيث سيبدأ النصر مبارياته بدور 16 لدوري أبطال آسيا وسيواجه فريق الوحدة الإماراتي وذلك قبل بداية الدوري السعودي >
وغاب هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله عن التدريبات وَذلك بسبب الظروف الأخيرة التي واجهته مع منتخب بلاده والتي أبعدته عن تمثيل المنتخب في أمم أفريقيا.

 

 

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