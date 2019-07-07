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بالصور.. انتشال جثة شاب غرق في مستنقع بميسان

بالصور.. انتشال جثة شاب غرق في مستنقع بميسان
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تمكنت قوات الدفاع المدني في مكة المكرمة انتشال جثة شاب غرق بمستنقع مائي بوادي شعار بمركز السحن بني سعد.

وباشر الدفاع المدني في ميسان بمكة، بلاغا عن غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار بمركز السحن بني سعد.
وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات 911 تلقت بلاغا عن غرق شخص في مستنقع مائي، وعلى الفور جرى نقل فرق الإنقاذ المائي إلى الموقع، وبالبحث من قبل الغواصين وفرق الإنقاذ وجد شخص بقاع المستنقع الذي تبلغ أبعاده 60*15م، حيث جرى انتشاله من قبل الغواصين، وتبين أنه متوفى، وهو في العقد الثاني من العمر ومجهول الهوية.

وأهاب القرني بالجميع توخي الحذر عند السباحة وعدم السباحة في المستنقعات المائية، وشدد على عدم السباحة بشكل فردي، وكذلك استخدام وسائل السلامة الفردية.

 

 

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