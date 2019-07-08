وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية

المدينة المنورة- الوئام:

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية والعملية الموضحة أمام كل وظيفة في موقع الجامعة.

وعلى المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (http://emp.iu.edu.sa) خلال الفترة من 1440/11/7هـ إلى 1440/11/11هـ ومع أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي :-

صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة وصورة من البطاقة الشخصية وصورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد وصورة شخصية.

اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف الصحية المعلنة .

تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدميـن أو نموذج (101/ب) لغير الموظفــين والمستخدمين.

بالنسبة لمن هم على رأس العمل في الجامعة بوظائف ( ثابتة ) يتم قبولهم وفقاً لدليل التصنيف الوظيفي ويشترط أن تكون الوظيفة المتقدم لها تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة وأن يكون المتقدم قد أمضى على الأقل سنة في مرتبة الوظيفة التي تسبق الوظيفة المتقدم لها لمن هم دون المرتبة السادسة إذا لم تتوفر لديهم مجموع سنوات الخدمة المطلوبة للمرتبة.

– قبول طلبات من توفرت لديه المؤهلات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظيفة.

بالنسبة لمن لهم خبرات سابقة بالقطاع العام أو الخاص يتم احتساب خبراتهم الوظيفية وفقاً لقاعدة التدرج كل أربع سنوات بمرتبة وفقاً لدليل التصنيف الوظيفي.

وللتقديم على الوظائف المعلنه عبر الرابط التالي:

https://emp.iu.edu.sa/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx