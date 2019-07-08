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لحملة البكالوريوس والماجستير

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بالهيئة العامة للمنافسة
weam.co/599487
الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة للرجال أو النساء في مقرها بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس والماجستير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

سكرتير تنفيذي لمجلس الإدارة (Board of Directors, Executive Secretary) – عدد 1

مصمم جرافيك رئيسي (Senior Graphic Designer) – عدد 2

مطور برامج (Developer) – عدد 1

محلل أعمال (Business Analyst) – عدد 1

رئيس المراجعة الداخلية (Internal Audit Head) – عدد 1

أخصائي اقتصادي (Economic Specialist) – عدد 3

رئيس الشؤون المالية (Head Of Finance) – عدد 1

مسؤول إعلام اجتماعي (Social Media Officer) – عدد 1

مؤلف محتوى (Copywriter) – عدد 1

أخصائي قانوني (Legal Specialist) – عدد 2

رئيس وحدة الأمن السيبراني (Cyber Security – Unit Head) – عدد 1

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
http://careers.gac.gov.sa/jobs/index

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