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وضعه في كيس من الأرز

هاتفك سقط في الماء؟ هكذا تنقذه

هاتفك سقط في الماء؟ هكذا تنقذه
weam.co/599490
متابعات- الوئام:

في بعض الأحيان يسقط الهاتف الذكي في الماء، في حمامات السباحة أو في البحر مثلاً. فكيف يمكن إنقاذ الهاتف؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت بوابة الاتصالات “تيلتاريف.دي” الألمانية أنه يجب إيقاف الهاتف فوراً إذا سقط في المياه العذبة، ونزع البطارية، إن أمكن، وتركه ليجف في الهواء الطلق بضعة أيام أو وضعه في كيس من الأرز.

أما سقوط الهاتف في المياه المالحة فيستلزم تنظيفه من الداخل على يد فني متخصصن، لتجنب أضرار التآكل الناجمة عن الملح.
ولتفادي المشكلة من الأساس، تنصح “تيلتاريف.دي” باستخدام حافظة مخصصة للاستخدامات الشاقة، لحماية الهاتف من الماء وحبات الرمل الدقيقة، التي قد تخدش الشاشة.

وبالنسبة للهواتف الذكية المقاومة للماء وفقاً لمعيار الحماية (IP)، فإنها لا تحمي الهاتف من الماء 100%. لذلك يجب أيضاً التعامل مع هذه الهواتف بحذر، وحمايتها من الماء وحبات الرمل.

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