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حتى يوم الخميس القادم

تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية في نجران

تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية في نجران
weam.co/599511
نجران- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، عن تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، حتى يوم الخميس القادم، تلبيةً لطلبات الذين لم يتمكنوا من الحضور لإجراء المقابلات الشخصية.

وأبان المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، قد وجه بتمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية، لمن لم يتمكن من الحضور في الأيام المحددة سابقاً، وذلك تقديراً لظروفهم وتسهيلاً لإجراءات إنهاء مقابلاتهم الشخصية واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد بمدينة نجران.

يذكر أن الإدارة قد دعت المرشحين للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

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