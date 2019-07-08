التعليقات: 0

في عدد من المراتب الإدارية

وزير التعليم يوجه بترقية 4900 موظفاً وموظفة

وزير التعليم يوجه بترقية 4900 موظفاً وموظفة
weam.co/599515
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بترقية 4900 موظف وموظفة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون، مؤكداً ضرورة العناية بموظفيالكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرار ترقية 988 موظفا وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميعالمراتب وستعلن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع القادمة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.

روابط ذات صلة

تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية في نجران

تمديد استقبال المرشحين للوظائف التعليمية في نجران

تعليم مكة يستعد لاستقبال 19 طالب وطالبة من سفراء حماة الوطن

تعليم مكة يستعد لاستقبال 19 طالب وطالبة من سفراء حماة الوطن

مساعد وزير التعليم يفوض قيادات بالوزارة ببعض صلاحياته

مساعد وزير التعليم يفوض قيادات بالوزارة ببعض صلاحياته

التعليم: قرارات التمديد للإيفاد في برنامج راسل بالإدارات

التعليم: قرارات التمديد للإيفاد في برنامج راسل بالإدارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>