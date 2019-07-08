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توضحها هيئة اختبار السلع الألمانية

الطرق السليمة لتتجنب زيادة استهلاك الطاقة مع الشواحن اللاسلكية

الطرق السليمة لتتجنب زيادة استهلاك الطاقة مع الشواحن اللاسلكية
weam.co/599518
الوئام - وكالات:

أوضحت هيئة اختبار السلع الألمانية أن قواعد الشحن اللاسلكي تستهلك طاقة كهربائية دون داعٍ عند وضع الهاتف الذكي بصورة خاطئة، لأن ملفات الحث الكهربائي في الشاحن والهاتف الذكي لا تكون متطابقة، فتنقل قدراً قليلاً من الطاقة الكهربائية.

ولتفادي إطالة مدة الشحن يعوض الشاحن “عدم تطابق” ملفات الحث الكهربائي بزيادة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، لكن أغلب هذه الطاقة يضيع بعد تحوله إلى حرارة.

وعادة لا يلاحظ المستخدم هذا الإهدار للطاقة، نظراً لأن ضوء  مراقبة الشحن تكون مضاءة مهما كان  وضع الهاتف الذكي، إلى جانب غياب أي إشارة عن الحاجة المتزايدة للطاقة.

وينصح الخبراء الألمان بالتحقق من وضع الهاتف في منتصف قاعدة الشحن قدر الإمكان، للحصول على تغطية جيدة لملفات الحث الكهربائي.

ولتجنب المزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية، على المستخدم مراعاة تصميم الشاحن عند الشراء، إذ لا يقتصر الأمر على قواعد الشحن، التي يُوضع عليها الهاتف الذكي، إذ توجد موديلات يوضع فيها الهاتف بشكل رأسي للشحن وبطريقة تلقائية.

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