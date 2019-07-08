مدير تعليم تبوك يدشن برامج التطوير المهني الصيفية في 12 مركزا تدريبيا

تبوك - الوئام:

دشن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أمس، برامج التطوير المهني الصيفية في عامها الثاني لهذا العام 1440هـ، تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث، بمشاركة 4325 معلماً ومعلمة مسجلين ومسجلات في نحو 165 برنامجاً تدريبياً، منها 72 برنامجاً للبنين، و 92 برنامجاً للبنات، يقدمها أكثر من 40 مدرباً ومدربة من خلال 12 مركزاً تدريبياً في منطقة تبوك منها 5 مراكز للبنين و 7 مراكز للبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن برامج التطوير المهني الصيفي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة، وهذا الإقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وقدم مدير التعليم في كلمة له شكره وتقديره لجهود فريق العمل من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لدعمها لمشروع التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات على مستوى المنطقة، مثمناً حرص المتدربين على المشاركة ضمن البرامج التدريبية المنفذة التي شهدت إقبالاً كبيراً من المعلمين والمعلمات تتيح لهم استثمار وقتهم خلال الإجازة الصيفية، مما سيعود عليهم بالفائدة في جانب التطوير المهني لهم والذي سينعكس على أدائهم التعليمي تجاه طلابهم وطالباتهم.

وأوضح مدير التعليم، أن وزارة التعليم ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث حرصت على إتاحة فرصة تطوير شاغلي الوظائف التعليمية أثناء الإجازة الصيفية، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية، مواكبة منها لرؤية المملكة 2030، ومنها البرنامج الجديد مبادئ اللغة الصينية وحضر الافتتاح المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير.

من جهتها وقفت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان، على انطلاق برامج التدريب الصيفي بمركز التدريب التربوي، إذ دُشنت ثمانية برامج التحق بها أكثر من 150 متدربة، إضافة إلى برنامجين في محافظتي الوجه وتيماء، وبرنامج أساسيات اللغة الصينية.