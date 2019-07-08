التقاعد: برنامج «مساكن» يمول حتى عمر 75 سنة

الرياض- الوئام:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه في إطار استراتيجيتها 2022 والمتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، واستمراراً لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج “مساكن” بما يخدم عملائها فقد تم تعديل شروط البرنامج بحيث يصبح التمويل حتى عمر (75) سنه بدلاً من عمر (70) سنة وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين للاستفادة من البرنامج.

وبرنامج “مساكن” يتم تنفيذه من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار الذي يرغبه العميل (فيلا / دوبلكس/ شقة / عمائر / أراضي) بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف/ المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج مساكن يمكن الاستفادة منه من قبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص ويمتاز البرنامج بالعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح من 3-6 أشهر للسداد، إمكانية التضامن بين الزوجين، فترة سداد حتى عمر (75) سنة والعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.