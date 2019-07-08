هزة أرضية في الكويت بسبب زلزال إيران

الكويت - الوئام:

شعر سكان الكويت، صباح الاثنين، بهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز مدتها بضع ثوان، وأوضح مدير الشبكة الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت، عبدالله العنزي، أنه في تمام الساعة العاشرة، من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال قوته تبلغ 5.9 على مقياس ريختر، منطقة غرب ايران بعمق يبلغ 10 كيلو متر، وعلى بعد 265 كيلومترا من الكويت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالادارة العامة للإطفاء بالكويت، أن بعض السكان في الكويت شعروا بهزة أرضية خفيفة كان مصدرها زلزال حدث بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ويبعد حوالي 256 كيلو متر من الكويت، علما بان هذا الزلزال لم يحدث أي خسائر في الكويت وغرفة عمليات الادارة العامة للإطفاء استقبلت 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

وأشارت إلى أن ما يتداول عن تشققات أصابت أحد المباني العالية التجارية في الكويت جراء الهزة الأرضية هو أمر غير صحيح، مبينة أن الصور المتداولة ليست تشققات بفعل الزلزال إنما هو انعكاس لظل الشمس على المبنى.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات تركزت حول الاستفسار عن سبب الهزة الأرضية دون الإبلاغ عن وقوع أي أضرار مادية.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112) أو الدفاع المدني (1804000) عند حدوث أي طارئ.