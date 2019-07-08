بالأسماء.. التعليم تعلن ترقية ٩٨٨ موظفا وموظفة للمرتبة الثامنة

الطائف - الوئام: عبد الله العازمي:

صدر قرار المشرف العام على وكالة الوزارة للموارد البشرية بترقية ٩٨٨ موظفا وموظفة من المرتبة السابعة للمرتبة الثامنة أولهم / أمال سعود بن محمد الزايد وأخرهم / يوسف مطير عواد الباوي.

وتكون الترقية إلى الوظيفة الجديدة وطي القيد من الوظيفة السابقة اعتباراً من تاريخ مباشرة مهام الوظيفة الجديدة بعد صدور هذا القرار، ويعامل كلا منهم وفق ما ورد، تعديل المادة (۱۸) من نظام الخدمة المدنية فقرة (ب) والصادر بقرار مجلس الوزراء ويعامل من تمت ترقيته خارج المنطقة أو المحافظة التي يعمل بها وفق نظام وزارة الخدمة المدنية.

التقيد بالفقرة (هـ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات المبلغة بتعميم معالي الوزير والتي تنص على أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية

المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها والتقيد بتعميم معالي الوزير المتضمن التاكيد على ماورد بالفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تنص على أنه لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقي إلى وظيفة أخرى أو تكليفه باعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقي لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقي لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب).

يكون إخلاء الطرف والمباشرة عن طريق الخدمة الذاتية للموظف بالنظام وعلى الجهة توثيق مباشرة الموظف لديها عبر نظام توثيق بوزارة الخدمة المدنية وذلك لمدة أقصاها 15 يوم من تاريخ المباشرة.

وللاطلاع على أسماء المرقين عبر الرابط: https://drive.google.com/file/d/1-1dZE3KZuMPoPJVHcNHWoENOU0objSWf/view