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مسؤول إيراني: 30 ألف إيراني يؤدون فريضة الحج هذا العام

مسؤول إيراني: 30 ألف إيراني يؤدون فريضة الحج هذا العام
weam.co/599587
وكالات- الوئام

أعلن على رستمي المدير التنفيذي لشركة مدينة مطار الخميني الدولي (بضواحي العاصمة طهران)، اليوم الإثنين، عن توجه 30 ألف إيراني لأداء فريضة الحج هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن “رستمي” قوله خلال مراسم توديع دفعة الحجاج الأولى عبر مطار الخميني، اليوم، إن الرحلات الجوية عبر مطار الخميني للديار المقدسة ستنقل حجاج تسع محافظات إيرانية منها طهران.

ولفت إلى أن تسيير الرحلات الجوية بدأ منذ اليوم ويسري بشكل منتظم وانسيابي حتى الخامس من أغسطس المقبل، مؤكدًا أن رحلات العودة ستنطلق يوم 17 أغسطس المقبل.

وبيّن أن شركة الخطوط الجوية “إيران إير”، تتولى عملية نقل الحجاج الإيرانيين على أكمل وجه رغم العديد من المعضلات.

ووفقا للوكالة، فإن الخطوط الجوية السعودية امتنعت عن نقل الحجاج الإيرانيين هذا الموسم.

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