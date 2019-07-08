التحالف: رصدنا أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل ميليشيات الحوثي بالحديدة

متابعات- الوئام

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه تم رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل ميليشيات الحوثي بالحديدة، مشيرًا إلى أن الميليشيات تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم وتستهدف المدنيين بالحديدة، ما يدل على إفلاسها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، أن العمل الإنساني يفوق العمل العسكري في كافة أنحاء اليمن، وهناك 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة مع السعودية منذ بداية 2019، بجانب منح أكثر من 600 تصريح لدخول المساعدات إلى اليمن خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن الميليشيات الحوثية تعطل دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح “المالكي”، أن ممارسات الميليشيات الحوثية عززت من وجود التنظيمات الإرهابية باليمن التي حاولت تأسيس نواة لها هناك، مشيرًا إلى أن زعيم داعش في اليمن “أبو أسامة المهاجر” يمني الجنسية ويحمل كنى مختلفة، وقاتل مع التنظيم في سوريا، وكُلف بقيادة عمليات التنظيم باليمن.