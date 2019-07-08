وفاة اثنين وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم بجدة الخمرة

جدة- الوئام- هاني الثبيتي

توفى شخصان وأصيب أربعة آخرين، إثر تصادم سيارة وشاحنة بجدة، اليوم الإثنين، وعلى الفور دفع الهلال الأحمر بأربع فرق إسعافية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، بأنه ورد بلاغ لعمليات الهلال الأحمر 997 صباح اليوم الإثنين، في تمام الساعه 00:14 صباحًا عن حادث تصادم، نتج عنه تعدد إصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة للهلال الأحمر بالخمرة للموقع، اتضح وجود ست حالات منها حالتين وفاة بالموقع وأربع إصابات، منها اثنين في حالة خطرة.

وأوضح أنه تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع بعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.