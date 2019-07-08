معرض توعوي وعيادة متنقلة بمستشفى الصحة النفسية

جدة- الوئام- هاني الثبيتي

شارك فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف بقسميه الرجالي والنسائي، إقامة معرض توعوي تثقيفي بمستشفى الصحة النفسية بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2019.

وأبان مدير كفى الطائف عبدالله بن علي الشهري، أن المعرض التثقيفي صاحبته عيادة متنقلة، ومحاضرات توعوية عن أضرار التدخين والمخدرات وسبل الوقاية منها قدمها الدكتور خالد خفاجي.

وأشار “الشهري”، إلى أن هذه الفعاليات والتي تشارك فيها الجمعية تحصد سنويًا عشرات الراغبين في الإقلاع عن السموم وفي مقدمتها التدخين، مقدمًا الشكر لإدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف ولجميع الجهات المشاركة في الفعالية والتي وهبت نفسها للحفاظ على صحة أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.