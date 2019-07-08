إثيوبيا تعلن عن اتفاق مع الإمارات لإرسال 50 ألف عامل إليها

وكالات- الوئام

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الإثنين، عن توجّه بلاده لإرسال 50 ألف عامل إثيوبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق برنامج يهدف إلى تطوير اليد العاملة المحلية.

وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان، إنّ إثيوبيا تخطط على المدى القصير لخفض مستوى البطالة، متابعًا أنّ إحدى التدابير (المزمع اتخاذها) تنص على إرسال يدً عاملة مؤهلة إلى الخارج.

وأعلن أنّ اتفاقًا جرى التوصل إليه بشأن إرسال 50 ألف عامل إلى الإمارات للسنة المالية 2019-2020، مشيرًا إلى محادثات جارية لإرسال 200 ألف عامل في غضون ثلاثة أعوام.

واعتبر آبي أحمد، أنّ الإثيوبيين المعنيين سوف يكسبون مرتبات أفضل وسوف يكون بمقدورهم تحسين مهاراتهم، موضحًا أنّ هذا البرنامج يتعلق بمهن مثل التمريض والسياقة، وأضاف أنّ محادثات مماثلة جارية مع دول أوروبية لم يحددها ومع اليابان.

وقال: “حين يكون الاقتصاد الإثيوبي قد تغيّر، سوف يسنده عمّال شبان ذوو مهارات، تدربوا في الخارج”.

ولعبت الإمارات الراغبة بالتقرب من دول القرن الإفريقي ومنطقة شرق إفريقيا المطلة على البحر الأحمر، دور الوسيط برفقة السعودية في سياق التوصل إلى اتفاق سلام منتصف 2018 بين إثيوبيا وجارتها إريتريا.