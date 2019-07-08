صفعة على وجه أردوغان.. نائب رئيس الوزراء التركي السابق يستقيل من حزب العدالة والتنمية

متابعات- الوئام

تقدم نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، باستقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب خلافات عميقة حول توجه الحزب.

وقال باباجان في بيان: “في ظل الظروف الحالية، تحتاج تركيا إلى رؤية جديدة تمامًا لمستقبلها، وهناك حاجة إلى تحليلات صحيحة في كل مجال، واستراتيجيات مطورة حديثًا وخطط وبرامج لبلادنا، وصار محتمًا بدء جهد جديد من أجل حاضر تركيا ومستقبلها، وكثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة وتاريخية نحو هذا الجهد”.

وأضاف أنه تقدم استقالته إلى حزب العدالة والتنمية.

وتعد استقالة “باباجان”، صفعة قوية على وجه أردوغان خاصة وأنه يحظى باحترام كبير في صفوف مناصري حزب العدالة والتنمية.

وحسب مصادر مقربة، قالت إن “باباجان” يعتزم برفقة الرئيس السابق عبدالله غل، تشكيل حزب سياسي منافس لحزب أردوغان هذا العام، لافتة إلى أن الإقدام على هذه الخطوة من شأنها تراجع شعبية أردوغان بعد الهزيمة الساحقة للمرة الثانية في انتخابات اسطنبول.

يشار إلى أن “باباجان” شغل منصبي وزير الاقتصاد ووزير الخارجية في السنوات الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، قبل تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 2009 إلى 2015.