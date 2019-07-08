شاهد.. “ونش” يدمّر طريقا في أبها.. ومطالبات بالمعاقبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لآثار معدة دمرت رصيف وأسفلت شارع أبو هريرة باتجاه حي الموظفين في أبها.

ويظهر الفيديو آثار “ونش” وقد عبر الطريق من المنتصف محطما الرصيف.

وعلق إبراهيم دهمان، عضو المجلس البلدي بأمانة عسير، ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس، على الواقعة، مطالبا بمعاقبة مرتكبها.

وكتب على “تويتر”: “هل يعنينا هذا أم لا يعنينا إن كان ذلك يعنينا فلماذا لم يبلغ عنه في حينه من شاهد هذه المعدة وهي تحطم الرصيف ولم يبلغ عنها فهو شريك وليس لديه انتماء ولا وطنية أطالب الجهات المعنية بالقبض على هذا المجرم وسجنه ويغرم ويصلح ما أفسد ويسفر ماهي العقوبة المقترحة”.

وأثار الفيديو غضب المتابعين وتداولوه على “هاشتاج” “#مجرمون_يعيشون_بيننا”، وكتب حساب يدعى جابر بن محمد: “المواطن هو المسؤول الأول عن حماية المرافق والممتلكات العامة.. لا يصح أن تتجاهل دورك في إيقاف العبث ومنع الأضرار وتمادي الجهلة في إتلاف الخدمات”.

وقال حساب آخر يحمل اسم جابر: “وأين دور الرقابة من الجهات ذات العلاقة ألم يشاهدون هذه المعدة في هذه المخططات أين دور الأمانة والمجلس البلدي مع الشركات وخاصة شركات الاتصالات والكهرباء وهي تعبث في شوارعنا تحفر ولا تعيد الشارع كما كان وهل تأخذ ترخيص من الأمانة وماهي الشروط ومن يراقب ما تفعل”.