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السفارة السعودية في تركيا للمواطنين: احرصوا على حمل أصل جواز السفر تجنباً للإيقاف

السفارة السعودية في تركيا للمواطنين: احرصوا على حمل أصل جواز السفر تجنباً للإيقاف
weam.co/599646
الوئام - متابعات

عممت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا تنبيها على المواطنين السعوديين المقيمين أو الوافدين بشأن جوازات السفر الخاصة بهم.

وتضمن تنبيه الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات القادمين إلى جمهورية تركيا لغرض السياحة للإيقاف من قبل الجهات الأمنية، لعدم حملهم أص جوازات السفر، تود السفارة التنوية بضرورة حمل أصل جواز السفر مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف، حيث تطلب الجهات الأمنية التركية أصل جواز السفر، لغرض إثبات الشخصية وعدم القبول بصورة من الجواز”.

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