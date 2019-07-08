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مسؤول إماراتي رفيع: الإمارات منخرطة إلى جانب السعودية في تحالف دعم الشرعية

مسؤول إماراتي رفيع: الإمارات منخرطة إلى جانب السعودية في تحالف دعم الشرعية
weam.co/599650
الوئام - متابعات

قال مسؤول إماراتي رفيع المستوى، الاثنين، إن الإمارات منخرطة إلى جانب المملكة العربية السعودية في تحالف دعم الشرعية باليمن.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية، أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية يشكل تهديداً حقيقياً لعملية السلام في اليمن.

وتابع أن استهداف السعودية من قبل الحوثي يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الأمم المتحدة لوقف هذه الممارسات العدائية.

وأكد المسؤول الإماراتي أنه لولا التحالف العربي لكانت المليشيا الحوثية سيطرت على كامل اليمن ومكنت إيران من السيطرة على المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإماراتي قوله “الإمارات ضمن قوات التحالف العربي استطاعت تطويق قدرات تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن”.

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