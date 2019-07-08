التحالف: هناك علاقة مؤكدة بين داعش و القاعدة و ميليشيا الحوثي الإرهابية

الوئام-متابعات

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن،العقيد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي لقيادة التحالف، اليوم، إن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف المالكي: هناك علاقة قوية بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب و داعش من جهة وبين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وأكد المالكي أن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أياً كانت.

و أوضح أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.