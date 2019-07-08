التعليقات: 0

قبرص تدين محاولة تركية جديدة للتنقيب “غير القانوني” في مياهها الإقليمية

قبرص تدين محاولة تركية جديدة للتنقيب “غير القانوني” في مياهها الإقليمية
weam.co/599684

أدانت قبرص محاولة تركيا الجديدة لإجراء عمليات حفر غير قانونية داخل مياهها الإقليمية.
وجاء في ببان صحفي صادر عن الرئاسة القبرصية أن هذه هي محاولة التنقيب الثانية التي تقوم بها تركيا بعد شهرين من بدء عمليات الحفر غير  القانونية الجارية في الجزء الغربي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

كما أكد البيان أن جمهورية قبرص ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة لصالح  جميع مواطنيها الشرعيين، وانها ستكثف جهودها على المستوى القانوني. والسياسي والدبلوماسي، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، لا سيما في. إطار الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد في وقت سابق باتخاذ تدابير عقابية ضد  تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في جنوب البحر المتوسط، في خطوة قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مستوى منخفض جديد.

روابط ذات صلة

مصادر: الحركة الجوية في مطار أبها طبيعية بعد اعتراض طائرة مسيرة للحوثيين

مصادر: الحركة الجوية في مطار أبها طبيعية بعد اعتراض طائرة مسيرة للحوثيين

تحالف “رصد” يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد النساء والأطفال

تحالف “رصد” يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد النساء والأطفال

الخارجية الروسية: قلقون إزاء أعمال تركيا في المياه القبرصية

الخارجية الروسية: قلقون إزاء أعمال تركيا في المياه القبرصية

البيت الأبيض: ترمب تحدث هاتفيا مع ماكرون لمناقشة سبل منع إيران من حيازة السلاح النووي

البيت الأبيض: ترمب تحدث هاتفيا مع ماكرون لمناقشة سبل منع إيران من حيازة السلاح النووي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>