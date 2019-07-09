“المشيقح” يمتنع عن التصويت للمترشحين لرئاسة #النصر ومعه سبعة آخرون

الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

أعلن عدد من أعضاء شرف نادي النصر، الذهبيين،اليوم، امتناعهم عن التصويت للمرشحين الخمسة لرئاسة النادي في الجمعية العمومية المنتظر إنعقادها يوم الخميس القادم .

و جاء في مقدمتهم عميد النصراويين فهد المشيقح والذي قال : ” النصر الكبير … نصر الأمجاد … كان ومازال وسيبقى أمانة في عنقي وعنق أبني … لن نصوت للقوائم الخمس أنتهى”

ولَم يتأخر فهد العجلان الذي أعلن أيضاً ” صوتي أمانه .. و ⁧النصر⁩ أمانة في أعناق محبيه وجمهوره، ولذلك لن أصوّت لأي من المرشحين الخمسة مع الإحترام والتقدير لهم “

ومن جانبه أكد عضو الشرف النصراوي عبدالعزيز بغلف أن مصلحة الكيان فوق كل اعتبار ، صوتي للشامخ أو لأحد أعضاء ادارته

فيما انضم العضو الذهبي يوسف القفاري للقائمة حينما كتب عبر حسابه رسالة فسرها بأنه لا ينفع التصويت ” ‏لا فات الفوت … ما ينفع “الصوت”

لأن الذهبيون الحقيقيون هم العشاق فقط،،، وليس سواهم!!”

ونيابة عن اخته ، سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن قال ” النصر كيان شامخ وهو مصدر فخر لكل منسوبيه.. عرفناهُ كبيراً وسيبقى كبيراً للأبد.. ومن هنا و بأسم اختي الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن بن ناصر أُعلن عدم التصويت للقوائم الخمسة “

وكان آخر من أعلن عدم تصويته سعد آل مغني قائلا” التصويت ذمه وأمانه والنصر كيان كبير وكيان عالمي وخلفه جمهور عاشق صوتي ذهب لن أعطيه اي شخص من المترشحين الخمسه صوتي للشامخ سعود آل سويلم “

فيما أعلن الكاتب و الناقد الرياضي المحامي خالد الشعلان عن رفض موكله : عبدالله الوذيناني عضو القائمة الذهبية عن الحضور الخميس القادم للجمعية العمومية، ورفضه للتصويت لسببين:

‏١-عدم صحة الاستناد القانوني لإجراء التصويت بالقوة التصويتية الحاضرة

‏٢-تحفظه(مع تقديره)للقوائم الخمس بعدم وضوح المراكز المالية، وعدم وجود برامج وأهداف لكل قائمة

ليكون عدد الأعضاء الذي أعلنوا امتناعهم عن التصويت حتى اللحظة 8 أصوات من أصل 15 عضو يتقدمهم الرئيس المكلف سابقاً سعود آل سويلم ونائبه عبدالعزيز الجليّل.