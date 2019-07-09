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في ذاكرة على شبكة الإنترنت

طريقة تأمين البيانات المهمة.. قبل السفر

طريقة تأمين البيانات المهمة.. قبل السفر
weam.co/599712
متابعات- الوئام:

شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات على ضرورة تخزين وثائق السفر والهوية المهمة، في ذاكرة على شبكة الإنترنت، قبل السفر للعطلة.

ويمكن تخزين هذه البيانات على ذاكرة فلاشية USB واصطحابها عند السفر، على أن تكون الذاكرة مشفرة أو محمية بكلمة مرور.

وأوضح المكتب الألماني أن هذا الإجراء يتيح الحصول على نسخ احتياطية في حالات الطوارئ، مثل فقدان المستندات الأصلية، أو الأوراق المطبوعة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن العطلات الصيفية فرصة مناسبة لحماية الهاتف الذكي، أو الجهاز اللوحي بكلمة مرور أو نمط أو بصمة إصبع. ومن الضروري أيضاً تنشيط وظائف الأمان في نظام التشغيل للبحث عن الجهاز عند فقدانه، مثل وظيفة “Find” في نظام أبل “آي أو إس”.

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