تعّرف على خدمات الاحوال المدنية لحج هذا العام 1440 هـ

الرياض- الوئام-مشعل العتيبي:

تقوم الاحوال المدنية بجهود مميزة لخدمة الحجاج وتسهيل اجراءآتهم وتشمل إتاحة الاستفسار الكترونيا عن أحقية أداء فريضة الحج للمواطنين.

بالإضافة لتفويض شركات ومؤسسات حجاج الداخل باستخراج تصاريح الحج للمواطنين المسجلين في قوائمهم بكل يسر وسهولة عبر منصة “أبشر” كما قامت الاحوال المدنية بتمكين المواطنين الراغبين في الحج من طباعة تصاريح حجهم إلكترونياً وكذلك إلغاءها إلكترونياً حتى تاريخ 7/12/1440هـ.

ويتطلب إلغاء تصريح الحج بعد اليوم السابع من ذي الحجة مراجعة مكاتب الأحوال المدنية وإبراز ما يثبت إلغاء العقد الموقع مع حملة حجاج الداخل التي تم الحصول على تصريح الحج بواسطتها.

كما خصصت الاحوال المدنية مكتبين لتسهيل مهمة مندوبي شركات خدمات حجاج الداخل في تسجيل واقعتي الولادة والوفاة بين الحجاج أحدهما بمجمع الدوائر الحكومية في حي العوالي والآخر بحي المعيصم.