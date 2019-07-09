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بشكل كبير اليوم الثلاثاء

اليورو ينزل لأدنى مستوى في 3 أسابيع والدولار يقفز

اليورو ينزل لأدنى مستوى في 3 أسابيع والدولار يقفز
weam.co/599743
لندن- الوئام:

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأقوى بشكل كبير اليوم الثلاثاء مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة الذي قد يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.

ونزلت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو حزيران.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة إلى 97.488، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ودفع ارتفاع الدولار الجنيه الإسترليني للنزول إلى مستوى متدن جديد هو الأقل في ستة أشهر عند 1.2480 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني عندما نزل الجنيه الإسترليني إلى 1.2409 دولار.

واستقرت الليرة التركية بعد انخفاضات حادة أعقبت إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي في نهاية الأسبوع، وهي خطوة أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك.

و نزلت الليرة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 5.8245 مقابل الدولار وسجلت في أحدث التعاملات 5.7335 مقابل الدولار.

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